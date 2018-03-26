США вышлют 60 российских дипломатов

США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом заявил представитель Белого дома, передает Reuters.

По его информации, такое решение принял президент США Дональд Трамп. Среди высылаемых — 12 «российских офицеров разведки», работающих в миссии при ООН. Также будет закрыто российское консульство в Сиэтле. В Белом доме пояснили, что выбор обусловлен «его близостью к одной из баз подводных лодок и [компании] Boeing».

Как передает ТАСС, представитель администрации США во время телефонного брифинга с журналистами указал, что Вашингтон «готов сотрудничать с Россией с целью улучшения отношений, но это может произойти только после изменения поведения российского правительства». Также отмечается, что посол Анатолий Антонов был проинформирован о решении Белого дома.

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Представитель администрации указал, что американская сторона поддержала решение Соединенного Королевства не предоставлять России образцы вещества, которым отравили Скрипаля. Это «не обеспечило бы дальнейшей ясности насчет происхождения» яда, считают в ведомстве.

РИА Новости сообщает, что глава дипмиссии подтвердил высылку. Он сообщил, что генконсульство закроется 30 марта. По словам Антонова, США рушат то небольшое, что еще осталось от российско-американских отношений, и ответ Москвы должен быть адекватным.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Москва отвергает все обвинения.

14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон грата.

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