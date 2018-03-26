Москва ответит в случае высылки российских дипломатов из США

Москва не получала официальных заявлений Вашингтона о намерении выслать российских дипломатов. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Будем руководствоваться фактами и заявлениями официальных лиц, а не сообщениями СМИ», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также уточнил: «Разумеется, в каждом подобном случае, конечно, будет работать принцип взаимности».

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время может объявить о высылке десятков российских дипломатов. Это будет сделано в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Американский президент принял во внимание рекомендации своих советников, но окончательное решение пока не принято, отмечают собеседники агентства.

Отравление Скрипаля и его дочери в начале марта в Солсбери вызвало международный скандал. Лондон винит в случившемся Россию, Москва отрицает свою причастность к преступлению.

14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон-грата.

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