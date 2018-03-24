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Трамп задумался о высылке российских дипломатов

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Президент США Дональд Трамп может объявить о высылке десятков российских дипломатов в понедельник, 26 марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Это будет сделано в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Американский президент принял во внимание рекомендации своих советников, но окончательное решение пока не принято, отмечают собеседники агентства. Трамп хочет убедиться, что европейские союзники также готовы пойти на подобные меры.

22 марта сообщалось, что Великобритания хочет убедить европейские страны выслать российских дипломатов по примеру Лондона. Латвия заявила, что намерена выдворить из страны одного или нескольких сотрудников посольства России.

Отравление Скрипаля и его дочери в начале марта в Солсбери вызвало международный скандал. Лондон винит в случившемся Россию, Москва отрицает свою причастность к преступлению. 14 марта Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией. Москва в ответ выслала 23 сотрудника британской дипмиссии.

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