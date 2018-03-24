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Трампу посоветовали выслать российских дипломатов

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Дональд Трамп

Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Телеканал отмечает, что глава государства обдумает предложение и скоро примет решение. Какое количество дипломатов СНБ счел нужным отправить на родину, не уточняется.

Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон рассматривает несколько вариантов новых санкций против Москвы в связи с отравлением Скрипаля, чтобы «привлечь Россию к ответственности», передает ТАСС.

23 марта стало известно, что Латвия решила выдворить сотрудников российской дипмиссии из страны.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в сквере в Солсбери в бессознательном состоянии 4 марта. Тереза Мэй официально обвинила Россию в отравлении. 14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон грата.

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