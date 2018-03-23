Трамп преодолел неприязнь к усам нового советника по нацбезопасности

Президенту США Дональду Трампу пришлось преодолеть неприязнь к усам бывшего постпреда страны при ООН Джона Болтона, прежде чем назначить его новым советником по национальной безопасности. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщает The Hill.

Как отмечает издание, раздражение американского лидера по отношению к растительности на лице Болтона известно давно. По словам инсайдеров, в 2016 году Трамп не решился сделать его государственным секретарем именно из-за усов. Глава государства, пишут СМИ, много раз высмеивал эту особенность Болтона.

Новый советник по нацбезопасности, в свою очередь, отшучивался, заявляя, что ценит советы по уходу за внешностью, но усы сбривать не собирается.

О назначении Болтона стало известно ранее в пятницу. Он сменит на посту генерала Герберта Макмастера, о скором уходе которого ранее объявлял Трамп. Сообщалось, что президент был недоволен «слишком жестким подходом [Макмастера] и его проолжительными, не относящимися к делу брифингами».

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