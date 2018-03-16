Трамп надумал новую крупную отставку

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Герберт Макмастер

Президент США Дональд Трамп готов уволить своего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Об этом источники в Белом доме сообщили The Washington Post, передает Reuters.

По информации издания, американский лидер уже принял решение, однако советник не покинет свой пост сразу. Трамп планирует подождать некоторое время, чтобы «не унижать Макмастера и основательно подойти к выбору кандидатуры на его замену». Сообщается, что президент был недоволен «слишком жестким подходом генерала и его долгими, не относящимися к делу брифингами».

Как сообщили несколько источников, знакомых с планами президента, на должность нового советника рассматриваются бывший представитель США в ООН Джон Болтон и Кит Келлог, ответственный секретарь Совета по национальной безопасности страны.

В то же время пресс-секретарь Белого дома в своем Twitter написала, что «у Трампа и генерала Макмастера хорошие рабочие отношения и изменений в Совете национальной безопасности страны не намечается».

13 марта Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона. Вместо него он предложил назначить главу ЦРУ Майка Помпео. Пока его кандидатура не утверждена Конгрессом, обязанности госсекретаря будет выполнять замглавы Госдепа Джон Салливан.

Герберт Макмастер стал советником президента страны по национальной безопасности в феврале 2017 года, сместив на посту Майкла Флина. Последний подал в отставку после публикации в газете The Washington Post, где приводились подробности его разговора с послом России в США Сергеем Кисляком. Издание, в частности, писало, что в беседе речь шла об антироссийских санкциях.

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