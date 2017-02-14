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CNN узнал об отставке Флинна с поста советника президента США по нацбезопасности

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Майкл Флинн
Майкл Флинн

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

В своем заявлении на увольнение Флинн указал, что «не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других о своих разговорах с послом России». «Я искренне извинился перед главой государства и вице-президентом, они приняли мои извинения», — говорится в заявлении.

Трамп принял отставку Флинна. Временно исполняющим обязанности на этом посту назначен отставной генерал Джозеф Кит Келлогг.

По информации одного из источников телеканала, кандидатами на должность советника президента США по нацбезопасности также являются бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус и вице-адмирал Роберт Гарвард.

Ранее 13 февраля газета The Washington Post (WP) сообщила, что Флинн рискует потерять доверие коллег после публикаций о том, что он обманул высокопоставленных представителей администрации, обсудив санкции с российским послом Сергеем Кисляком и попытавшись умолчать про это.

Ранее Трамп заявил, что не располагает данными о беседах Флинна с Кисляком, и пообещал изучить этот вопрос. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, в свою очередь, заявил, что Трамп «полностью доверяет» Флинну.

9 февраля WP сообщила, что Флинн еще в декабре 2016-го обсуждал с Кисляком антироссийские санкции. Советник Трампа пытался убедить Россию «не перегибать палку» с ответными мерами на санкции, введенные уходящим президентом Бараком Обамой. При этом он дал ясно понять, что после инаугурации Трампа Москва и Вашингтон смогут обсудить пересмотр ограничений.

В январе стало известно, что Флинн и Кисляк пять раз общались по телефону 29 декабря — в день ввода новых антироссийских санкций администрацией Обамы. Тогда власти США приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что такие меры стали «ответом на притеснения американских диппредставителей в Москве со стороны российских властей».

Помимо этого, Обама ввел санкции против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию в США. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.

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