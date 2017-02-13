СМИ узнали о риске утраты советником Трампа доверия из-за бесед с послом России

Советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн рискует потерять доверие коллег после публикаций о том, что он обманул высокопоставленных представителей администрации, обсудив санкции с российским послом Сергеем Кисляком и попытавшись умолчать про это. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Некоторые чиновники отмечают на условиях конфиденциальности, что позиции советника после этого ослабли и доверие к нему в значительной мере подорвано. Как объясняется, это произошло из-за убежденности в том, что Флинн лукавит, когда речь идет о России. «На Флинна уже наставили ножи», — сказал один из них.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не располагает данными о беседах Флинна с Кисляком, и пообещал изучить этот вопрос. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, в свою очередь, заявил, что Трамп «полностью доверяет» Флинну.

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9 февраля WP сообщила, что Флинн еще в декабре 2016-го обсуждал с Кисляком антироссийские санкции. Советник Трампа пытался убедить Россию «не перегибать палку» с ответными мерами на санкции, которые были введены уходящим президентом Бараком Обамой. При этом он дал ясно понять, что после инаугурации Трампа Москва и Вашингтон смогут обсудить пересмотр ограничений.

8 февраля Флинн в интервью газете заявил, что не обсуждал с послом антироссийские санкции. В то же время на следующий день, как отмечает издание, пресс-секретарь советника Трампа заявил, что Флинн «не помнит, обсуждались ли ограничительные меры, но не может быть уверен, что эта тема никогда не поднималась».

25 января телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что ФБР подслушивало разговоры российского посла и советника Трампа, но не нашло в их содержании «ничего неподобающего».

Также в январе стало известно, что Флинн и Кисляк пять раз общались по телефону 29 декабря — в день ввода новых антироссийских санкций администрацией Обамы. Тогда власти США приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что такие меры стали «ответом на притеснения американских диппредставителей в Москве со стороны российских властей».

Помимо этого, уходящий президент ввел санкции против ФСБ, ГРУ и еще ряда российских организаций, а также шести физических лиц, объяснив это якобы имевшими место кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию в США. В Кремле подобные обвинения последовательно отвергают.