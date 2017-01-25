Песков отказался считать новостью сообщения о прослушке посла России в США

Информация о прослушивании переговоров российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка и советника президента США Майкла Флинна, которую распространил телеканал NBC News, не удивила Москву. Об этом в среду, 25 января, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Хотя мы знаем сообщения американских СМИ, которые находили подтверждения о том, что не только посла, но и глав государств — ФРГ, Франции, других европейских стран активно прослушивали, я не знаю, как сейчас обстоят дела. Но поэтому вряд ли это можно считать новостью», — сказал Песков.

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Ранее в среду телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что ФБР вело прослушку российского посла и советника Трампа, но не нашло в их содержании «ничего неподобающего». По словам собеседника телеканала, это было рутинной процедурой, а не частью какого-либо формального расследования.

Беседа между Кисляком и Майклом Флинном состоялась в тот же день, когда уходящий президент Барак Обама ввел санкции против России за ее предполагаемое вмешательство в процесс выборов американского главы государства.

29 декабря американские власти приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов. В Белом доме уточнили, что данные меры стали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей».

Кроме этого, Обама ввел ограничения против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему США со стороны РФ.