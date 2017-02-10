WP раскрыла содержание бесед советника Трампа с российским послом о санкциях

Майкл Флинн, советник по национальной безопасности Дональда Трампа, в декабре в частном порядке обсуждал антироссийские санкции с послом РФ в США Сергеем Кисляком, несмотря на опровержения со стороны новой администрации Белого дома. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

Консультации между Флинном и Кисляком, как утверждает издание, прошли за месяц до вступления Трампа в должность президента США. Советник Трампа пытался убедить Россию «не перегибать палку» с ответными мерами на санкции, введенные уходящим президентом Бараком Обамой. При этом он дал ясно понять, что после инаугурации Трампа Москва и Вашингтон смогут обсудить пересмотр ограничений.

«У Кисляка осталось впечатление [от встреч], что санкции будут позднее пересмотрены», — заявил один из источников газеты.

В Белом доме, по данным WP, сочли переговоры Флинна с Кисляком нецелесообразными и потенциально вводящими Москву в заблуждение относительно возможности пересмотра санкций.

8 февраля в интервью The Washington Post Флинн заявил, что не обсуждал с послом РФ антироссийские санкции. В то же время на следующий день, как отмечает издание, пресс-секретарь советника Трампа заявил, что Флинн «не помнит, обсуждались ли санкции, но не может быть уверен, что эта тема никогда не поднималась».

Российская сторона пока никак не прокомментировала данную информацию.

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22 января The Wall Street Journal сообщила, что американская контрразведка провела расследование предполагаемых связей между Флинном и Россией. Ключевым вопросом стали его телефонные разговоры Кисляком, состоявшиеся в конце декабря. О результатах проверки ничего не говорилось.

14 января стало известно, что Флинн и Кисляк пять раз общались по телефону в день ввода новых антироссийских санкций администрацией Барака Обамы, занимавшего тогда пост президента США.

29 декабря администрация Обамы объявила о введении санкций против ряда российских граждан и организаций, в число которых попали ФСБ и Главное управление Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ). Помимо этого, Вашингтон объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов и предписал им и членам их семей покинуть страну в течение 72 часов. Данные меры США связали с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых обвиняют РФ.

Москва последовательно отвергает свою причастность к виртуальной агрессии. Владимир Путин отказался отвечать Вашингтону аналогичным образом и высылать из России американских диппредставителей.