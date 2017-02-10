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WP раскрыла содержание бесед советника Трампа с российским послом о санкциях

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Майкл Флинн
Майкл Флинн

Майкл Флинн, советник по национальной безопасности Дональда Трампа, в декабре в частном порядке обсуждал антироссийские санкции с послом РФ в США Сергеем Кисляком, несмотря на опровержения со стороны новой администрации Белого дома. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

Консультации между Флинном и Кисляком, как утверждает издание, прошли за месяц до вступления Трампа в должность президента США. Советник Трампа пытался убедить Россию «не перегибать палку» с ответными мерами на санкции, введенные уходящим президентом Бараком Обамой. При этом он дал ясно понять, что после инаугурации Трампа Москва и Вашингтон смогут обсудить пересмотр ограничений.

«У Кисляка осталось впечатление [от встреч], что санкции будут позднее пересмотрены», — заявил один из источников газеты.

В Белом доме, по данным WP, сочли переговоры Флинна с Кисляком нецелесообразными и потенциально вводящими Москву в заблуждение относительно возможности пересмотра санкций.

8 февраля в интервью The Washington Post Флинн заявил, что не обсуждал с послом РФ антироссийские санкции. В то же время на следующий день, как отмечает издание, пресс-секретарь советника Трампа заявил, что Флинн «не помнит, обсуждались ли санкции, но не может быть уверен, что эта тема никогда не поднималась».

Российская сторона пока никак не прокомментировала данную информацию.

22 января The Wall Street Journal сообщила, что американская контрразведка провела расследование предполагаемых связей между Флинном и Россией. Ключевым вопросом стали его телефонные разговоры Кисляком, состоявшиеся в конце декабря. О результатах проверки ничего не говорилось.

14 января стало известно, что Флинн и Кисляк пять раз общались по телефону в день ввода новых антироссийских санкций администрацией Барака Обамы, занимавшего тогда пост президента США.

29 декабря администрация Обамы объявила о введении санкций против ряда российских граждан и организаций, в число которых попали ФСБ и Главное управление Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ). Помимо этого, Вашингтон объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов и предписал им и членам их семей покинуть страну в течение 72 часов. Данные меры США связали с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых обвиняют РФ.

Москва последовательно отвергает свою причастность к виртуальной агрессии. Владимир Путин отказался отвечать Вашингтону аналогичным образом и высылать из России американских диппредставителей.

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