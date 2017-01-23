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WSJ узнала о расследовании связей советника Трампа с Россией

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Майкл Флинн
Майкл Флинн

Американская контрразведка провела расследование предполагаемых связей между советником по национальной безопасности нового президента США Майклом Флинном и Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

Сроки начала расследования и его итоги, как утверждает издание, неизвестны. Спецслужбы ставили перед собой задачу выяснить характер контактов Флинна с российскими чиновниками и степень их законности.

Ключевым вопросом стали телефонные разговоры советника Дональда Трампа с послом РФ в США Сергеям Кисляком, состоявшиеся в конце декабря. Кроме того, предметом расследования стали более ранние контакты Флинна с представителями российских властей.

В администрации Дональда Трампа, комментируя данную информацию, заявили, что не в курсе расследования. «У нас нет абсолютно никакой информации о каком-либо расследовании или даже об основании для такого расследования», — отметила представитель Белого дома Сара Сандерс.

14 января стало известно, что Флинн и Кисляк пять раз общались по телефону в день ввода новых антироссийских санкций администрацией Барака Обамы, занимавшего тогда пост президента США. Стороны, по данным агентства, говорили именно 29 декабря 2016 года, а не днем ранее, как заявлял представитель переходного штаба Трампа Шон Спайсер. В МИД РФ отказались комментировать данную информацию.

29 декабря администрация Обамы объявила о введении санкций против ряда российских граждан и организаций, в число которых попали ФСБ и Главное управление Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ). Помимо этого, Вашингтон объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов и предписал им и членам их семей покинуть страну в течение 72 часов. Данные меры США связали с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых обвиняют РФ.

Москва последовательно отвергает свою причастность к виртуальной агрессии. Владимир Путин отказался отвечать Вашингтону аналогичным образом и высылать из России американских диппредставителей.

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Ukrainian President Petro Poroshenko (2nd L) shakes hands with a serviceman, who was wounded during Monday's protest outside the parliament building, at the Ukrainian Interior Ministry's hospital in Kiev, Ukraine, September 1, 2015, in this handout photo provided by the Ukrainian Presidential Press Service. A fragile truce between Ukrainian government forces and pro-Russian separatists appeared to be holding on Tuesday as both sides made a renewed effort to silence their guns and make the much-abused ceasefire work. Two more guardsman have died from wounds sustained in violent protests outside Ukraine's parliament, the national guard said. One guardsman was reported on Monday as having been killed in the unrest and nearly 90 wounded. Ай, болит!
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