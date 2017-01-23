WSJ узнала о расследовании связей советника Трампа с Россией

Американская контрразведка провела расследование предполагаемых связей между советником по национальной безопасности нового президента США Майклом Флинном и Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

Сроки начала расследования и его итоги, как утверждает издание, неизвестны. Спецслужбы ставили перед собой задачу выяснить характер контактов Флинна с российскими чиновниками и степень их законности.

Ключевым вопросом стали телефонные разговоры советника Дональда Трампа с послом РФ в США Сергеям Кисляком, состоявшиеся в конце декабря. Кроме того, предметом расследования стали более ранние контакты Флинна с представителями российских властей.

В администрации Дональда Трампа, комментируя данную информацию, заявили, что не в курсе расследования. «У нас нет абсолютно никакой информации о каком-либо расследовании или даже об основании для такого расследования», — отметила представитель Белого дома Сара Сандерс.

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14 января стало известно, что Флинн и Кисляк пять раз общались по телефону в день ввода новых антироссийских санкций администрацией Барака Обамы, занимавшего тогда пост президента США. Стороны, по данным агентства, говорили именно 29 декабря 2016 года, а не днем ранее, как заявлял представитель переходного штаба Трампа Шон Спайсер. В МИД РФ отказались комментировать данную информацию.

29 декабря администрация Обамы объявила о введении санкций против ряда российских граждан и организаций, в число которых попали ФСБ и Главное управление Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ). Помимо этого, Вашингтон объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов и предписал им и членам их семей покинуть страну в течение 72 часов. Данные меры США связали с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых обвиняют РФ.

Москва последовательно отвергает свою причастность к виртуальной агрессии. Владимир Путин отказался отвечать Вашингтону аналогичным образом и высылать из России американских диппредставителей.