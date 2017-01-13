Представитель Трампа сообщил о подготовке телефонного разговора с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации побеседует с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя Трампа Шона Спайсера.
Также Спайсер подробно рассказал о контактах советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с российским посольством. Ранее американские СМИ сообщили, что они неоднократно общались незадолго перед Новым годом. По словам Спайсера, Флинн звонил российскому послу Сергею Кисляку, чтобы пожелать ему счастливого Рождества и Нового года. Три дня спустя Кисляк перезвонил Флинну, чтобы согласовать детали телефонного разговора между президентами.
Ранее Трамп заявлял, что готов к диалогу с российским лидером. «Если Путин любит Дональда Трампа, я считаю это активом, а не негативным фактором», — пояснил он. Избранный президент рассказал, что две страны могут, например, вместе бороться с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство».
Республиканец добавил, что, если отношения между двумя лидерами испортятся, он будет гораздо жестче относиться к Путину, нежели демократ Хиллари Клинтон, его оппонент во время президентских выборов.