Представитель Трампа сообщил о подготовке телефонного разговора с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации побеседует с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя Трампа Шона Спайсера.

Также Спайсер подробно рассказал о контактах советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с российским посольством. Ранее американские СМИ сообщили, что они неоднократно общались незадолго перед Новым годом. По словам Спайсера, Флинн звонил российскому послу Сергею Кисляку, чтобы пожелать ему счастливого Рождества и Нового года. Три дня спустя Кисляк перезвонил Флинну, чтобы согласовать детали телефонного разговора между президентами.

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Ранее Трамп заявлял, что готов к диалогу с российским лидером. «Если Путин любит Дональда Трампа, я считаю это активом, а не негативным фактором», — пояснил он. Избранный президент рассказал, что две страны могут, например, вместе бороться с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство».

Республиканец добавил, что, если отношения между двумя лидерами испортятся, он будет гораздо жестче относиться к Путину, нежели демократ Хиллари Клинтон, его оппонент во время президентских выборов.