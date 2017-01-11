Трамп отказался от идеи перезагрузки отношений с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп отказался от идеи перезагрузки отношений с Москвой. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube.

«Для России не будет никакой кнопки перезагрузки, мы или придем к взаимопониманию, или нет», — пояснил республиканец. При этом он не стал по просьбе журналистки утверждать, что ни он сам, ни члены его команды не контактировали с Москвой в ходе избирательной кампании.

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Кроме того, в ходе беседы с журналистами он также заявил, что хорошее отношение со стороны российского лидера Владимира Путина может пойти на пользу отношениям двух стран. «Если Путин любит Дональда Трампа, я считаю это активом, а не негативным фактором», — рассказал он. Трамп уточнил: две страны могут, например, вместе бороться с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ).

Он добавил, что, если отношения между двумя лидерами испортятся, он будет гораздо жестче относиться к Путину, нежели демократ Хиллари Клинтон, его оппонент во время президентских выборов.

В 2009 году Клинтон, которая тогда была госсекретарем, в ознаменование восстановления отношений с Россией подарила главе МИД России Сергею Лаврову сувенир в виде кнопки, на которой латинскими буквами было написано Peregruzka.