Трамп рассказал о пользе хороших отношений с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что хорошее отношение со стороны российского лидера Владимира Путина может пойти на пользу отношениям двух стран. Об этом сам Трамп заявил в ходе пресс-конференции, прямая трансляция которой доступна на YouTube.

«Если Путин любит Дональда Трампа, я считаю это активом, а не негативным фактором», — пояснил он. Трамп рассказал, что две страны могут, например, вместе бороться с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ).

Республиканец добавил, что, если отношения между двумя лидерами испортятся, он будет гораздо жестче относиться к Путину, нежели демократ Хиллари Клинтон, его оппонент во время президентских выборов.