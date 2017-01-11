WikiLeaks усомнился в достоверности информации о связях Трампа с Россией

WikiLeaks поставил под сомнение достоверность доказательств о пятилетних связях избранного президента США Трампа с Москвой. Об этом говорится в сообщении. опубликованном в среду, 11 января, на странице портала в Twitter.

«35-страничный документ в формате PDF о Трампе [и его связях с Россией], опубликованный порталом BuzzFeed, не является разведывательным докладом. Стиль, факты и даты не вызывают доверия», — говорится в сообщении.

В WikiLeaks также назвали распространенные материалы «явной подделкой».

Ранее в среду американский портал BuzzFeed обнародовал документ, якобы представляющий собой отчет американской разведки. В его тексте утверждается, что ФСБ шантажировала Трампа компроматом, собранным на него во время посещения Москвы в 2013 году, в частности, информацией о его встречах с проститутками.

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Днем ранее была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ). В ней говорится, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в Соединенных Штатах и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа.

Москва все обвинения последовательно опровергает. Трамп, в свою очередь, назвал происходящее охотой на ведьм.