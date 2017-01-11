СМИ опубликовали информацию о пятилетних связях Трампа с Россией

Власти России в течение пяти лет оказывали поддержку Дональду Трампу и собрали на него обширный компромат. Такие утверждения содержатся в отчетах бывшего агента британской разведки, которые, по информации CNN, легли в основу доклада спецслужб США о якобы имевшем место вмешательстве РФ в американские выборы.

Отчеты бывшего агента, датируемые 2015-2016 годами, обнародовал американский ресурс BuzzFeed. Как отмечает портал, они готовились для «политических оппонентов» Трампа и содержат ряд неточностей.

В документах, в частности, утверждается, что ФСБ шантажировала Трампа компроматом, собранным на него во время посещения Москвы в 2013 году. В частности, речь шла о встречах Трампа с проститутками в президентском номере отеля Ritz Carlton, где ранее останавливалась Барак и Мишель Обама.

Окружение Трампа, в том числе руководитель его предвыборной кампании Пол Манафорт и политический советник Картер Пейдж, как утверждается в отчетах, имело «хорошо законспирированные связи» с российским руководством. В ходе их встреч с представителями российских властей обсуждались вопросы сотрудничества РФ и США в сфере энергетики и западные санкции против РФ.

Москва, как следует из отчетов, оказывала помощь Трампу, в том числе путем передачи информации о деятельности Демократической партии США. Команда миллиардера якобы имела связи на высшем уровне в Кремле и российском дипломатическом корпусе в Соединенных Штатах и передавала Москве разведданные через «российских олигархов и их семьи, живущие в США».

Обе стороны якобы были заинтересованы в поражении кандидата от демократов Хиллари Клинтон, и Москва обещала не использовать компромат против миллиардера при условии продолжения сотрудничества. Как утверждается, РФ организовала утечку информации из Демократической партии США, в ответ Трамп, согласно отчетам, старался не замечать «агрессии России на Украине».

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10 января CNN сообщил, что отчеты бывшего агента британской разведки легли в основу доклада спецслужб США о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы в США. Часть этих данных, изложенная в двухстраничном резюме, была представлена в ходе брифинга Дональду Трампу.

Сам Трамп после брифинга с представителями разведслужб 6 января признал, что разные страны, в том числе Россия и Китай, проводят кибератаки на госструктуры Соединенных Штатов, но выразил уверенность, что это не повлияло на результат президентских выборов.

Ранее в тот же день была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа.

Москва все обвинения последовательно опровергает.