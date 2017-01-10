Разведка США рассказала о сборе доказательств причастности России к кибератакам

Выводы спецслужб США о якобы имевшей место причастности России к кибератакам во время президентской кампании были основаны на сведениях, полученных от их источников, а также на сборе технических данных и информации из открытых источников. Об этом, как сообщает Reuters, заявил во вторник, 10 января, на слушаниях в Сенате директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер.

Большая часть доклада о вмешательстве России в выборы США, как отметил глава ведомства, засекречена в связи с необходимостью защиты источников информации и методов сбора данных.

Материалы по теме Подарок от Обамы В канун Нового года США ввели против России новые санкции и выслали дипломатов Я твой Пентагон ломал Как американцев пугают российскими хакерами

9 января официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби заявил, что отсутствие доказательств в представленном общественности докладе разведывательного сообщества США о якобы вмешательстве России в процесс выборов объясняется спецификой работы спецслужб. По его словам, доказательства нельзя обнародовать в силу необходимости охранять источники и методы работы спецслужб. Раскрывать такую информацию было бы «безответственно», подчеркнул он.

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США. В Москве подобные обвинения последовательно отрицали.