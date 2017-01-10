Госдеп объяснил отсутствие доказательств кибератак со стороны России

Отсутствие доказательств в представленном общественности докладе разведывательного сообщества США о якобы вмешательстве России в процесс выборов объясняется спецификой работы спецслужб. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби.

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По его словам, доказательства нельзя обнародовать в силу необходимости охранять источники и методы работы спецслужб. Раскрывать такую информацию было бы «безответственно», подчеркнул представитель.

Когда Кирби напомнили, что США начали войну в Ираке, основываясь на ложных заключениях разведки о наличии в этой стране оружия массового поражения, то он назвал сравнение некорректным.

«Никто не говорит, что не было ошибок в 2000-2001 годах. Но это было 15 лет назад, с тех пор многое изменилось в разведсообществе. Мы многому научились, мы стали намного более интегрированы», — пояснил Кирби.

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США. В Москве подобные обвинения последовательно отрицали.