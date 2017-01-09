Ведущий «Золотого глобуса» пошутил о вмешательстве Путина в голосование

Американский комик Джимми Фэллон на открытии 74-й церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» пошутил, что президент России Владимир Путин оказал влияние на результат голосования, сообщает Entertainment Weekly.

В своем монологе Фэллон заявил, что подсчетом голосов занимались эксперты Ernst and Young and Putin — артист таким образом переделал название британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young.

74-я церемония вручения «Золотого глобуса» прошла 8 января в Лос-Анджелесе. Фэллон, известный по телепередаче «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном», выступил ведущим кинопремии.

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В сети набирают популярность мемы с шуточными обвинениями в адрес россиян. Авторы постов сопровождают их хештегами #RussianHack и #russiandidit. Поводом для интернет-шуток стали многочисленные обвинения в адрес российских хакеров, якобы повлиявших на результаты президентских выборов в США.

6 января была опубликована рассекреченная часть доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США. В тексте утверждается, что президент России Владимир Путин дал поручение начать в 2016 году кампанию с целью влияния на президентские выборы в Соединенных Штатах. В докладе указывается, что Москва хотела подорвать веру общества в демократический процесс в США и очернить кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

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Путин отмечал, что в опубликованных данных о кибератаках нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин сохранял нейтралитет и никогда «не указывал на то, кто является его любимым кандидатом».

На президентских выборах, прошедших 8 ноября 2016 года, победил республиканец Дональд Трамп, который во время предвыборной гонки обещал наладить отношения с Москвой. Путин, неоднократно отвечавший на вопрос о том, какого кандидата в президенты он предпочитает, говорил, что Россия будет работать с тем главой государства, которого выберет американский народ.