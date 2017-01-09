Захарова пошутила о взломе русскими хакерами мозга Обамы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила на тему русских хакеров, которых, по версии Вашингтона, Москва привлекла для вмешательства в президентскую кампанию в США. Дипломат пофантазировала на эту тему в Facebook.

«Мне кажется, "русские хакеры", если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг [президенту США Бараку] Обаме и, конечно, сам доклад о "русских хакерах"», — отметила она.

Ранее в понедельник, 9 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский доклад напоминает охоту на ведьм. «Абсолютно не подкрепленные ничем голословные обвинения звучат на достаточно любительском эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе высококлассных спецслужб», — добавил он. Песков напомнил, что причастность официальных лиц к хакерским атакам исключается.

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6 января была опубликована рассекреченная часть доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США. В тексте утверждается, что президент России Владимир Путин дал поручение начать в 2016 году кампанию с целью влияния на президентские выборы в Соединенных Штатах. В докладе указывается, что Москва хотела подорвать веру общества в демократический процесс в США и очернить кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

На президентских выборах, прошедших 8 ноября 2016 года, победил республиканец Дональд Трамп, который во время предвыборной гонки обещал наладить отношения с Москвой. Путин, неоднократно отвечавший на вопрос о том, какого кандидата в президенты он предпочитает, говорил, что Россия будет работать с тем главой государства, которого выберет американский народ.