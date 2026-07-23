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05:19, 23 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о прессинге выступающих против милитаризации Латвии партий

Мамыкин: Выступающие против милитаризации Латвии партии работают под прессингом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Выступающие против милитаризации Латвии партии работают под прессингом, об этом заявил в беседе с РИА Новости экс-депутат Европарламента Андрей Мамыкин.

Как стало известно с его слов, политические силы, выступающие за нормальные отношения с Россией, например, Русский союз Латвии или «Стабильность», подвергаются жесткому давлению.

«Их лидеры и яркие члены либо находятся в тюрьмах или под уголовным преследованием, либо вынуждены были покинуть страну и уехать в вынужденную эмиграцию», — сказал Мамыкин.

Он отметил, что такая ситуация складывается на постоянной основе, а не только в преддверии парламентских выборов в Латвии, которые состоятся в октябре 2026 года.

Ранее известная российская журналистка и блогерша Божена Рынска (настоящая фамилия — Малашенко), живущая в Латвии, заявила о притеснении властями страны русских.

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