Живущая в Латвии российская журналистка рассказала о притеснении русских

Известная российская журналистка и блогерша Божена Рынска (настоящая фамилия — Малашенко), живущая в Латвии, заявила о притеснении властями страны русских. Подробности она раскрыла в интервью каналу Sheinkin40 на YouTube.
«Мне [раньше] не казалось, что русскоязычное население здесь как-то ущемляют, а теперь я вижу, что эти ущемления [есть], что они обижают русское население», — сказала Рынска. Она уточнила, что притеснение идет со стороны правительства и депутатов. При этом обычные жители страны в бытовом общении не проявляют русофобию.
«Но когда послушаешь, что делает правительство, выходки их и депутатов, заявления депутатов, ты просто разводишь руками. Думаешь: "Ну зачем же он сам гадит в своей стране?"» — возмутилась Рынска. Она также сочла глупой политику Латвии, направленную против русскоязычного населения.
Ранее сообщалось, что Тверской районный суд Москвы оштрафовал Рынску на 20 тысяч рублей. Ее признали виновной в возбуждении ненависти.