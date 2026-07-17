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14:29, 17 июля 2026Интернет и СМИ

Живущая в Латвии российская журналистка рассказала о притеснении русских

Живущая в Латвии журналистка Рынска заявила, что власти страны притесняют русских
Маргарита Щигарева

Фото: Olezzo / Shutterstock / Fotodom

Известная российская журналистка и блогерша Божена Рынска (настоящая фамилия — Малашенко), живущая в Латвии, заявила о притеснении властями страны русских. Подробности она раскрыла в интервью каналу Sheinkin40 на YouTube.

«Мне [раньше] не казалось, что русскоязычное население здесь как-то ущемляют, а теперь я вижу, что эти ущемления [есть], что они обижают русское население», — сказала Рынска. Она уточнила, что притеснение идет со стороны правительства и депутатов. При этом обычные жители страны в бытовом общении не проявляют русофобию.

«Но когда послушаешь, что делает правительство, выходки их и депутатов, заявления депутатов, ты просто разводишь руками. Думаешь: "Ну зачем же он сам гадит в своей стране?"» — возмутилась Рынска. Она также сочла глупой политику Латвии, направленную против русскоязычного населения.

Ранее сообщалось, что Тверской районный суд Москвы оштрафовал Рынску на 20 тысяч рублей. Ее признали виновной в возбуждении ненависти.

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