Божену Рынску оштрафовали в России

Тверской районный суд Москвы оштрафовал российскую журналистку, вдову бывшего гендиректора НТВ Игоря Малашенко Божену Рынску за возбуждение ненависти. Об этом сообщила «Ленте.ру» глава пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефедова.
Журналистку признали виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Отмечается, что поводом стало интервью, в ходе которого Рынска допустила «публичные унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения».
