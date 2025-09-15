Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:32, 15 сентября 2025Интернет и СМИ

Божену Рынску оштрафовали в России

Суд в Москве оштрафовал Божену Рынску на 20 тысяч руб. за возбуждение ненависти
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Тверской районный суд Москвы оштрафовал российскую журналистку, вдову бывшего гендиректора НТВ Игоря Малашенко Божену Рынску за возбуждение ненависти. Об этом сообщила «Ленте.ру» глава пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

Журналистку признали виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Отмечается, что поводом стало интервью, в ходе которого Рынска допустила «публичные унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения».

Ранее сообщалось, что российский суд оштрафовал известную телеведущую и блогершу Викторию Боню на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. В одном из интервью она рассказывала о своем опыте употребления известного наркотического напитка и положительно отзывалась о его свойствах.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве призвали готовиться еще к одному году конфликта

    Россиян предостерегли от запивания лекарств чаем или молоком

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с недвижимостью

    Жена Брюса Уиллиса назвала подарком отселение тяжелобольного актера в отдельный дом

    Путин высказался об экономике России словами «необходимо пройти по лезвию бритвы»

    Журова отреагировала на миллиардные заработки Овечкина за летний отпуск в России

    Россиян научили правильно просить деньги

    Россиянам после запуска безвизового режима назвали среднюю стоимость тура в Китай

    Знаменитого афериста из Tinder внезапно задержали. Как герой-любовник, выманивший у женщин миллионы, прославился на весь мир?

    Сырский уволил двоих командующих корпусами из-за провалов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости