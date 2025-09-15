Божену Рынску оштрафовали в России

Суд в Москве оштрафовал Божену Рынску на 20 тысяч руб. за возбуждение ненависти

Тверской районный суд Москвы оштрафовал российскую журналистку, вдову бывшего гендиректора НТВ Игоря Малашенко Божену Рынску за возбуждение ненависти. Об этом сообщила «Ленте.ру» глава пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

Журналистку признали виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Отмечается, что поводом стало интервью, в ходе которого Рынска допустила «публичные унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения».

