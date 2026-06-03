Известный ведущий высказался о разводе Диброва фразой «львица не смотрит на дряхлого льва»

Психолог Бартон заявил, что не осуждает Диброву за уход от мужа к бизнесмену Товстику

Известный в России телеведущий и психолог Марк Бартон прокомментировал развод телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной. В шоу блогерши Наташи Гасанхановой «ДаДа — НетНет», запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он высказался о расставании пары фразой «львица не смотрит на дряхлого льва».

«Мужчины должны понимать: если ты идешь в контакт с молодой девочкой, у вас разница в возрасте 30 лет, явно когда-нибудь она нащупает твою жопу, которая уже как печеное яблоко, и будет смотреть на более сильных самцов. В дикой природе все то же самое. Львица не смотрит на дряхлого и разваливающегося льва. Ей интересен какой? Мощный, молодой», — порассуждал Бартон, говоря о разводе Диброва.

Он заявил, что не осуждает бывшую жену телеведущего за уход к более молодому мужчине — бизнесмену Роману Товстику.

Дибровы развелись в сентябре 2025 года. Инициатором расставания стала жена шоумена. Она призналась, что начала испытывать романтические чувства к Товстику.

Дмитрий Дибров женился на модели Полине Наградовой, которая моложе его на 30 лет, в 2009 году. У пары трое детей — сыновья Александр, Федор и Илья.