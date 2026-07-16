В одной заокеанской стране стал приемлемым лозунг «убивать русских»

Посольство РФ в Австралии заявило, что в стране стал приемлемым лозунг «убивать русских»

Посольство России в Австралии забеспокоилось из-за выражений, которые выбирают местные СМИ и представители власти в адрес русскоязычного населения. Так, лозунг «убивать русских» стал приемлемым в обществе, указано в заявлении дипмиссии в Telegram-канале.

Дипломаты начали призывать остановить распространение ненависти после того, как газета The Australian выпустила интервью с австралийскими военнослужащими, тренирующими военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Польше. Заголовок материала звучал как «Мы обучаем украинцев лучше убивать русских».

«Эта смертоносная риторика, связывающая слова "убивать" и "русских", безответственными журналистами преподносится как нечто положительное», — возмутились в дипмиссии. Там указали, что в последствии риторика получила и политическое закрепление, после того как сенатор Джеймс Патерсон опубликовал эту статью на личном сайте.

В посольстве добавили, что украинские войска используют военную помощь Запада в том числе для ударов по мирному населению России, из-за чего вооружающие Киев страны тоже несут ответственность за эти жертвы.

«Превращение лозунга "убивать русских" в нечто приемлемое и даже заслуживающее одобрения в этой стране также обесчеловечивает и подвергает опасности австралийцев российского происхождения», — говорится в заявлении ведомства.

С недавних пор в Австралии ужесточили законодательство о преступлениях на почве ненависти. В российском посольстве усомнились, что подобная риторика не нарушает установленных правил.

Ранее в Кремле отреагировали на планы Латвии запретить русский язык в прессе. Там выразили мнение, что власти республики постоянно культивируют политику ненависти ко всему русскому.