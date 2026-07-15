В Кремле отреагировали на планы Латвии запретить русский язык в СМИ

Песков: Намерение Латвии запретить русский язык в СМИ вызывает осуждение

Намерение властей Латвии запретить использование русского языка в СМИ вызывает осуждение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это невозможно не осуждать, потому что поражается в правах огромное количество жителей страны», — рассказал пресс-секретарь.

По его словам, власти республики постоянно культивируют политику ненависти ко всему русскому.

Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что русский язык должен навсегда исчезнуть из латышских СМИ. По его словам, в латвийских СМИ нет оснований для русскоязычного содержания, поскольку Латвия является «независимым европейским национальным государством».