В Кремле отреагировали на планы Латвии запретить русский язык в СМИ

Намерение властей Латвии запретить использование русского языка в СМИ вызывает осуждение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Это невозможно не осуждать, потому что поражается в правах огромное количество жителей страны», — рассказал пресс-секретарь.
По его словам, власти республики постоянно культивируют политику ненависти ко всему русскому.
Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что русский язык должен навсегда исчезнуть из латышских СМИ. По его словам, в латвийских СМИ нет оснований для русскоязычного содержания, поскольку Латвия является «независимым европейским национальным государством».