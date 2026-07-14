Министр культуры Латвии резко высказался о русском языке

Пунтулис: Русский язык должен исчезнуть из латышских СМИ

Русский язык должен навсегда исчезнуть из латышских СМИ. Резкое высказывание допустил министр культуры Латвии Наурис Пунтулис в ходе заседания комитета парламента республики по правам человека, передает РИА Новости.

По его словам, в латвийских СМИ нет оснований для русскоязычного содержания, поскольку Латвия является «независимым европейским национальным государством».

«Что значит его сокращение? Оно должно исчезнуть совсем, вот и все. Особенно в нынешней военной ситуации», — сказал министр.

Ранее правительство Латвии поддержало запрет на импорт книг, одежды, игрушек и других категорий товаров из России и Белоруссии. В список также попали газеты, видеоигры, спортивные товары и обувь. Закон был подготовлен МИД прибалтийской республики в рамках поддержки Украины.