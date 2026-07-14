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23:28, 14 июля 2026Бывший СССР

Министр культуры Латвии резко высказался о русском языке

Пунтулис: Русский язык должен исчезнуть из латышских СМИ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Русский язык должен навсегда исчезнуть из латышских СМИ. Резкое высказывание допустил министр культуры Латвии Наурис Пунтулис в ходе заседания комитета парламента республики по правам человека, передает РИА Новости.

По его словам, в латвийских СМИ нет оснований для русскоязычного содержания, поскольку Латвия является «независимым европейским национальным государством».

«Что значит его сокращение? Оно должно исчезнуть совсем, вот и все. Особенно в нынешней военной ситуации», — сказал министр.

Ранее правительство Латвии поддержало запрет на импорт книг, одежды, игрушек и других категорий товаров из России и Белоруссии. В список также попали газеты, видеоигры, спортивные товары и обувь. Закон был подготовлен МИД прибалтийской республики в рамках поддержки Украины.

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