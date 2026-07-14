Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:05, 14 июля 2026Бывший СССР

Страна-сосед России захотела отказаться от российских игрушек

Delfi: Правительство Латвии поддержало запрет на импорт игрушек из России и Белоруссии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Правительство Латвии поддержало запрет на импорт книг, одежды, игрушек и других категорий товаров из России и Белоруссии. Об этом сообщает Delfi.

В список также попали газеты, видеоигры, спортивные товары и обувь. При этом отмечается, что объем импорта указанных категорий товаров из России и Белоруссии составляет 6,5 процента импорта из этих стран и 0,05 процента общего импорта Латвии.

Закон был подготовлен МИД прибалтийской республики в рамках поддержки Украины. Как утверждают представители латвийского дипведомства, ввоз товаров из России и Белоруссии негативно влияет на доходы и благосостояние производителей из Европейского союза (ЕС).

Ранее стало известно, что Эстония усилила проверки российских мужчин на границе. Утверждается, что россиян стали активно вызывать на многочасовые беседы на КПП Кайдула.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Союзник России оказался на грани энергетического коллапса
    Стало известно о требовании Трампа к Нетаньяху о выводе войск из двух стран
    Турист скатился с водной горки и не выжил на глазах у жены и детей
    В Париже показали танк с «мангалом»
    Принц Гарри пожаловался на обидную кличку и отказался считать себя рыжим
    Назван наиболее вероятный счет в полуфинальном матче ЧМ-2026 между Францией и Испанией
    Смерч обрушился на российский регион и попал на видео
    Трамп отказался от введения пошлин за проход через Ормузский пролив
    57-летняя Светлана Бондарчук показала лицо без макияжа и ответила на вопрос о пластике
    «Коалиции желающих» предрекли выход целого ряда стран
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok