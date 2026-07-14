Страна-сосед России захотела отказаться от российских игрушек

Delfi: Правительство Латвии поддержало запрет на импорт игрушек из России и Белоруссии

Правительство Латвии поддержало запрет на импорт книг, одежды, игрушек и других категорий товаров из России и Белоруссии. Об этом сообщает Delfi.

В список также попали газеты, видеоигры, спортивные товары и обувь. При этом отмечается, что объем импорта указанных категорий товаров из России и Белоруссии составляет 6,5 процента импорта из этих стран и 0,05 процента общего импорта Латвии.

Закон был подготовлен МИД прибалтийской республики в рамках поддержки Украины. Как утверждают представители латвийского дипведомства, ввоз товаров из России и Белоруссии негативно влияет на доходы и благосостояние производителей из Европейского союза (ЕС).

Ранее стало известно, что Эстония усилила проверки российских мужчин на границе. Утверждается, что россиян стали активно вызывать на многочасовые беседы на КПП Кайдула.