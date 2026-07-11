Эстонские пограничники на КПП Кайдула стали досматривать телефоны российских мужчин

Эстония усилила проверки российских мужчин на границе. Об этом сообщил Sputnik Латвия.

В последние дни на КПП Кайдула эстонские пограничники стали массово вызывать россиян в возрасте от 18 до 52 лет на многочасовые беседы. По словам очевидцев, особое внимание они уделяют мужчинам, которые имеют европейский вид на жительство или второе гражданство стран Европейского союза. На собеседованиях пограничники досматривают телефоны россиян: подписки в мессенджерах, участие в обсуждениях политических тем и фото.

Издание предполагает, что таким образом Эстония тестирует механизмы нового пакета санкций Евросоюза, согласование которого в настоящее время проходит в Брюсселе. Известно, что в него включили пункт о запрете на выдачу краткосрочных шенгенских виз для лиц, которые принимали непосредственное участие в специальной военной операции.

Собеседники издания отмечают, что из-за многочасовых бесед и сокращенного режима работы КПП время прохождения границы существенно увеличилось.

Ранее сообщалось, что Эстония начнет закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией.

