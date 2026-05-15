Эстония начнет закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией

Власти Эстонии приняли решение начать закрывать на ночь еще один контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Уточняется, что речь идет о пешеходном КПП Нарва-1, который в настоящее время работает с 07:00 до 23:00. С 15 июня он перейдет на график с 07:00 до 19:00, как и пункты Койдула и Лухамаа.

Ранее эстонские таможенники отказались пропустить россиянина через границу из-за слишком дорогих кроссовок. 39-летний гражданин РФ и Финляндии хотел выехать в Россию из Европы через Нарвский таможенный пункт.