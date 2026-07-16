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07:09, 16 июля 2026Россия

Глава российского города подал заявление о досрочной отставке

Глава Якутска Григорьев подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Глава Якутска Евгений Григорьев подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Якутской городской Думы 16 июля.

Григорьев также направил в адрес председателя городской Думы Альберта Семенова обращение с инициативой проведения внеочередного заседания.

«В связи с этим председателем Якутской городской Думы подписано распоряжение о созыве XXVII внеочередной сессии Якутской городской Думы. В заседании внеочередной сессии запланировано участие руководства Республики Саха (Якутия)», — говорится в сообщении.

В ближайшее время кандидатуры на должность главы Якутска будут рассмотрены на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и Регламенту.

До этого глава Республики Саха Айсен Николаев внес в Якутскую городскую Думу кандидатуры для избрания на должность главы Якутска. Для участия в процедуре избрания представлены Дмитрий Садовников и Владислав Созонов.

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