В Госдуме назвали новую должность экс-губернатора приграничного региона России

Депутат Госдумы Затулин: Гладков займет должность посла России в Абхазии

Депутаты Госдумы поддержали кандидатуру экс-губернатора приграничной Белгородской области Вячеслава Гладкова на пост посла России в Абхазии. Об этом сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Константин Затулин в Telegram.

«Оправдались предположения, что новым послом в Республике Абхазия станет бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сменит в Сухуме нынешнего посла Михаила Шургалина», — написал он.

По словам Затулина, комитет по делам СНГ традиционно единогласно поддержал все представления президента России Владимира Путина об отзыве и назначении послов.

Предположения о том, что Гладкову предложат пост посла в Абхазии появились в апреле, когда он ушел в отпуск на фоне слухов об отставке с должности губернатора. Собеседники журналистов тогда отмечали, что для чиновника — это неплохой карьерный трек. Сам экс-глава Белгородской области дипломатические посты никогда не занимал. До назначения руководителем приграничного региона он возглавлял ЗАТО Заречный в Пензенской области, а также работал замгубернатора Севастополя и зампредом правительства Ставропольского края.

Путин подписал указ об отставке Гладкова 22 мая. Вместо него временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен участник программы «Время героев» Александр Шуваев. В тот же день с поста губернатора Брянской области уволен Александр Богомаз, которого временно сменил выпускник «Школы губернаторов» Егор Ковальчук.

