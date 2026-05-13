Путин сменил губернаторов Белгородской и Брянской областей. Один из регионов возглавит бравший Авдеевку Герой России Спартанец

Участники «Времени героев» и «Школы губернаторов» возглавили два региона России

Губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз ушли в отставку. Соответствующие документы подписал президент России Владимир Путин.

Главы граничащих с Украиной регионов покинули посты по собственному желанию. О причинах ухода чиновников не сообщается.

16 апреля Гладков заявил об уходе в отпуск впервые с 2024 года. В начале мая он сообщил, что продлил его на две недели. Гладков возглавлял Белгородскую область с 2020 года.

В свою очередь, Богомаз находился на посту губернатора Брянской области с 2014 года: он трижды переизбирался на пост в 2015, 2020 и 2025 годах.

Слухи об отставках чиновников ходили с апреля

6 апреля «Ведомости» со ссылкой на близкие к администрации президента источники писали, что в Белгородской области может смениться руководитель еще до сентябрьских выборов. По словам одного из собеседников издания, вероятный уход Гладкова связан в том числе с его здоровьем.

Также собеседники издания тогда сообщили, что уйти с должности может и Богомаз.

Позже журналисты на фоне слухов об отставке сообщили, что Гладкову может быть предложена должность посла в Абхазии.

Кого назначили врио губернатора?

Врио губернатора Белгородской области Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева. За боевые заслуги его удостоили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова. Шуваев — участник боевых действий в Сирии, принимал участие в специальной военной операции, в том числе в освобождении Авдеевки. Его позывной — Спартанец.

В январе 2026 года он был назначен замгубернатора Иркутской области.

Врио губернатора Брянской области стал выпускник «Школы губернаторов» Егор Ковальчук. Ранее он занимал должность председателя правительства Луганской Народной Республики (ЛНР). За время работы в регионе его наградили ведомственной медалью Минэнерго РФ «Трудовая слава» III степени.

В беседе с РИА Новости Ковальчук заявил, что назначение на должность является большой честью. Самым главным для него является выстраивание отношений с людьми, отметил Ковальчук, добавив, что ранее уже посещал регион.