Путин назначил участника программы «Время героев» врио губернатора Белгородской области

Путин назначил участника программы «Время героев» врио белгородского губернатора

Президента России Владимир Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева врио губернатора Белгородской области. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

«Назначить Шуваева Александра Михайловича временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области», — говорится в документе.

Шуваев является участником президентской программы «Время героев». За боевые заслуги его удостоили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова. В январе 2026 года он был назначен замгубернатора Иркутской области.

16 апреля 2026 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об уходе в отпуск впервые с 2024 года. В начале мая он сообщил, что продлил его на две недели. 13 мая Путин принял отставку Гладкова по собственному желанию.