13 мая 2026

Путин назначил участника программы «Время героев» врио губернатора Белгородской области

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президента России Владимир Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева врио губернатора Белгородской области. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

«Назначить Шуваева Александра Михайловича временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области», — говорится в документе.

Шуваев является участником президентской программы «Время героев». За боевые заслуги его удостоили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова. В январе 2026 года он был назначен замгубернатора Иркутской области.

16 апреля 2026 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об уходе в отпуск впервые с 2024 года. В начале мая он сообщил, что продлил его на две недели. 13 мая Путин принял отставку Гладкова по собственному желанию.

