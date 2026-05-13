Губернатор граничащего с Украиной российского региона ушел в отставку

Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков ушел в отставку. Указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

«В связи с заявлением губернатора Белгородской области Гладкова В.В. о досрочном прекращении полномочий (...) постановляю принять отставку губернатора Белгородской области Гладкова В.В. по собственному желанию», — говорится в документе.

Отмечается, что врио главы российского региона назначен участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев.

16 апреля 2026 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об уходе в отпуск впервые с 2024 года. В начале мая он сообщил, что продлил его на две недели.

До этого «Ведомости» опубликовали данные о том, что белгородский губернатор может уйти с поста. В Кремле не стали комментировать эти сведения.