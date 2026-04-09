Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:54, 9 апреля 2026

В Кремле высказались об отставке губернатора Белгородской области

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможной отставке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом сообщает RTVI.

«Мы традиционно не комментируем», — ответил он.

Ранее стало известно, что Гладков может покинуть свой пост в ближайшее время. Сообщается, что возможный уход Гладкова может быть связан со состоянием его здоровья. Отмечается, что глава Дагестана Сергей Меликов и руководитель Брянской области Александр Богомаз также могут уйти со своих должностей.

В марте 2026 года губернатор Белгородской области чуть не попал под удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он посетил село Смородино в Грайворонском округе, которое было обстреляно ВСУ. Он прибыл на место разбора завалов, но в тот момент в небе появился беспилотник противника. Люди укрылись в Доме культуры, бойцы Росгвардии ликвидировали угрозу, дрон сдетонировал в воздухе, не причинив повреждений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok