Спецназ Росгвардии защитил белгородского губернатора Гладкова от дрона ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков едва не попал под удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик посетил село Смородино в Грайворонском округе, которое накануне было обстреляно украинскими военными. Он прибыл на место разбора завалов и начал общаться с местными жителями, но в тот момент в небе появился беспилотник противника. Люди укрылись в Доме культуры, бойцы Росгвардии открыли по БПЛА огонь из стрелкового оружия и ликвидировали угрозу, дрон сдетонировал в воздухе, не причинив повреждений.

В силовом ведомстве позднее уточнили, что в отражении атаки были задействованы сотрудники спецназа Росгвардии.

В ходе атаки по Смородино погибли четыре женщины

21 марта ВСУ нанесли мощный удар по гражданским объектам в Смородино. Обстрел был такой силы, что в селе были полностью уничтожены здание почты и магазин.

Жертвами атаки стали четыре женщины, их тела были извлечены из-под завалов. Еще одна сельчанка была госпитализирована в Грайворонскую центральную районную больницу (ЦРБ) в тяжелом состоянии — с множественными осколочными ранениями. При этом к врачам ее доставил глава поселения Алексей Куковицкий. После стабилизации состояния она будет переведена в медицинское учреждение Белгорода, заверил Гладков.

За день до этого Гладков передал в Грайворонский округ две бронированные машины скорой помощи. Кареты оснащены антидроновыми сооружениями — так называемыми «мангалами». Кроме этого, все бригады скорой помощи обеспечены средствами защиты, касками и бронежилетами.

В Белгородской области зафиксирован трехкратный рост потерь среди мирного населения

С начала 2026 года Белгородчина понесла огромные потери, ранее сообщил Гладков. По словам чиновника, жертвами украинских ударов с января в приграничье стали десятки мирных жителей, еще более 200 человек получили ранения. Кроме того, по его словам, потери есть и в отрядах «Барс-Белгород» и «Орлан».

По сравнению с 2025 годом был зафиксирован трехкратный рост трагических случаев. Количество поврежденных машин выросло в два раза. Количество поврежденных и разрушенных домов осталось на том же уровне — более тысячи, резюмировал губернатор.

В начале марта стало известно, что ВСУ начали подготовку к возможному весеннему контрнаступлению около Белгородской области. «Командование ВСУ рассредоточивает силы в Харьковской области около поселков Красная Яруга и Октябрьский. Живая сила и техника врага стоят — вероятно, копят ресурсы для дальнейшего "контрнаступа"», — говорилось в публикации Telegram-канала Mash. Костяк украинской группировки состоит из иностранных наемников из Перу, Китая, Бразилии, Чехии, Тайваня и США.