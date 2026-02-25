Губернатор заявил об огромных потерях из-за атак ВСУ на российское приграничье

Губернатор Гладков: Белгородчина понесла огромные потери из-за ВСУ с начала года

Белгородчина понесла огромные потери с начала 2026 года из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, жертвами украинских ударов с января в приграничье стали 35 мирных жителей, еще 239 человек получили ранения. Кроме того, по его словам, потери есть и в отрядах «Барс-Белгород» и «Орлан».

У нас огромные потери (...) Почти втрое рост по сравнению с 2025 годом. Количество поврежденных машин выросло в два раза. Количество поврежденных и разрушенных домов осталось на том же уровне — более тысячи Вячеслав Гладков

Гладков сообщил, что оперативная обстановка в регионе остается крайне сложной.

Ранее сообщалось, что как минимум четыре человека не выжили при налете беспилотников ВСУ на предприятие в Смоленской области.