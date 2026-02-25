Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:31, 25 февраля 2026Россия

Стало известно о жертвах при налете беспилотников ВСУ на российское промпредприятие

Минимум четверо стали жертвами налета беспилотников ВСУ в Смоленской области
Майя Назарова
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Минимум четверо человек стали жертвами при налете беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одно из промпредприятий по добыче удобрений в Смоленской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям российского издания, все произошло около 6:00 утра в Дорогобужском районе, где находится завод. Не выжили четыре человека, трое из них спасатели. Кроме того, четверых человек доставили в областную больницу с тяжелыми травмами.

На месте все еще продолжают тушить пожар, выяснил Mash. Всего за минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 69 украинских дронов в России. В Смоленской области было сбито 14 беспилотников.

До этого сообщалось, что российские силы ПВО ликвидировали 18 дронов над Крымом. Атака на российский регион была совершена на фоне публикации заявлений президента Украины Владимира Зеленского о возвращении к границам 1991 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор заявил об огромных потерях из-за атак ВСУ на российское приграничье

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Российский пенсионер получил 12 лет колонии за прогулку с девочкой по пляжу

    Заявления Зеленского о территориях описали фразой «катастрофический провал»

    ВС России уничтожили взвод ВСУ одним снарядом

    «Спортинг» пожаловался в УЕФА на украинских судей

    Назван мотив заказного убийства крупного российского бизнесмена

    В России вспомнили о подготовке 30 собак к запуску в космос

    Россияне рассказали о самых постыдных привычках соотечественников за рубежом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok