Стало известно о жертвах при налете беспилотников ВСУ на российское промпредприятие

Минимум четверо стали жертвами налета беспилотников ВСУ в Смоленской области

Минимум четверо человек стали жертвами при налете беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одно из промпредприятий по добыче удобрений в Смоленской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям российского издания, все произошло около 6:00 утра в Дорогобужском районе, где находится завод. Не выжили четыре человека, трое из них спасатели. Кроме того, четверых человек доставили в областную больницу с тяжелыми травмами.

На месте все еще продолжают тушить пожар, выяснил Mash. Всего за минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 69 украинских дронов в России. В Смоленской области было сбито 14 беспилотников.

До этого сообщалось, что российские силы ПВО ликвидировали 18 дронов над Крымом. Атака на российский регион была совершена на фоне публикации заявлений президента Украины Владимира Зеленского о возвращении к границам 1991 года.