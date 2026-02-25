Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:44, 25 февраля 2026Россия

Крым подвергся массированной атаке ВСУ на фоне заявлений Зеленского о границах 1991 года

Российские средства ПВО сбили 69 БПЛА ВСУ, в том числе 18 дронов над Крымом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Евгений Биятов / РИА Новости

Крым подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из сообщения Минобороны России.

В оборонном ведомстве сообщили, что над регионом было уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, ВСУ атаковали Брянскую, Смоленскую, Орловскую, Курскую, Калужскую и Белгородскую области.

Атака на российский регион была совершена на фоне публикации заявлений Владимира Зеленского о возвращении к границам 1991 года — в интервью западным СМИ он признал, что «на данный момент это невозможно».

Ранее боец специальной военной операции Айрат Низаметдинов заявил об «эволюционном скачке» в зоне боевых действий из-за одного вида оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Национальность у нас общая, а вот веры — разные». Небензя заявил о своем украинском происхождении на заседании Совбеза ООН

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Россиян предупредили об опасности весенней волны свиного гриппа

    Трамп объяснил цель угроз пошлинами

    Трамп назвал объемы полученной от Венесуэлы нефти

    Крым подвергся массированной атаке ВСУ на фоне заявлений Зеленского о границах 1991 года

    В России рухнула доходность вкладов

    Москвичам назвали срок прекращения снегопада

    Атаки ВСУ в Черном море спровоцировали США на демарш

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok