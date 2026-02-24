Боец СВО заявил об «эволюционном скачке» в зоне боевых действий из-за одного вида оружия

Боец СВО Зорге: Дроны кардинально изменили ситуацию на поле боя

Участник специальной военной операции (СВО) Айрат Низаметдинов с позывным Зорге заявил об «эволюционном скачке» в зоне боевых действий из-за одного вида оружия. О чем именно идет речь, боец рассказал порталу Gorobzor.ru.

По словам военнослужащего, оружие, которое радикально изменило ход ведения боевых действий — это дроны, различные разновидности которых используют обе стороны конфликта в зоне СВО.

«На фронте произошел эволюционный скачок. Без БПЛА никуда, победы не будет», — подчеркнул Зорге. По его словам, без дронов радикально снижается эффективность, в частности, минометной артиллерии.

Солдат отметил, что в ходе конфликта Российская армия полностью адаптировалась к новой картине общевойскового боя, а производство беспилотников поставлено на поток.

