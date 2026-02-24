Реклама

15:35, 24 февраля 2026

Боец СВО заявил об «эволюционном скачке» в зоне боевых действий из-за одного вида оружия

Боец СВО Зорге: Дроны кардинально изменили ситуацию на поле боя
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) Айрат Низаметдинов с позывным Зорге заявил об «эволюционном скачке» в зоне боевых действий из-за одного вида оружия. О чем именно идет речь, боец рассказал порталу Gorobzor.ru.

По словам военнослужащего, оружие, которое радикально изменило ход ведения боевых действий — это дроны, различные разновидности которых используют обе стороны конфликта в зоне СВО.

«На фронте произошел эволюционный скачок. Без БПЛА никуда, победы не будет», — подчеркнул Зорге. По его словам, без дронов радикально снижается эффективность, в частности, минометной артиллерии.

Солдат отметил, что в ходе конфликта Российская армия полностью адаптировалась к новой картине общевойскового боя, а производство беспилотников поставлено на поток.

Ранее стало известно об участнике СВО, который спас десятки сослуживцев после прилета. Военнослужащий бросился оказывать первую помощь, несмотря на угрозу повторного удара. За боевые заслуги он был награжден медалью.

