Россиянам рассказали о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные ожидают россиян с 12 по 14 июня, сообщила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, в эти даты в стране будут отмечать День России.

Ранее россиянам напомнили, что наличие праздничных дней в мае не скажется на окладах по итогам месяца, а для работающих на сдельной основе предусмотрено вознаграждение за простой из-за дополнительных выходных.

До этого кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина рассказала, что главный парадокс коротких выходных заключается в том, что они создают иллюзию длинного отдыха, однако не дают ресурса для него.