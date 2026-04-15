Россиянам рассказали о влиянии майских праздников на оклады

Депутат Стенякина: Майские праздники не повлияют на оклады россиян

Наличие праздничных дней в мае не скажется на окладах по итогам месяца, а для работающих на сдельной основе предусмотрено вознаграждение за простой из-за дополнительных выходных. Об этом рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По словам депутата, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, сотрудники с окладной системой оплаты труда не должны терять в заработке в те месяцы, когда есть нерабочие праздничные и дополнительные выходные дни, установленные правительством. При этом размер премий зависит от условий, предусмотренных в конкретной организации.

Она также пояснила, что при почасовой или сдельной оплате зарплата рассчитывается исходя из фактически отработанного времени или объема выполненной работы. В такие месяцы, например в мае, сотрудники могут отработать меньше часов и теоретически получить меньший доход, однако трудовое законодательство частично компенсирует это, снижая различия в оплате труда по сравнению с работниками на окладе.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, что предстоящие в 2026 году майские праздники станут самыми короткими за последние восемь лет.