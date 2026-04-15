02:05, 15 апреля 2026Экономика

Россиянам рассказали о влиянии майских праздников на оклады

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Наличие праздничных дней в мае не скажется на окладах по итогам месяца, а для работающих на сдельной основе предусмотрено вознаграждение за простой из-за дополнительных выходных. Об этом рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По словам депутата, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, сотрудники с окладной системой оплаты труда не должны терять в заработке в те месяцы, когда есть нерабочие праздничные и дополнительные выходные дни, установленные правительством. При этом размер премий зависит от условий, предусмотренных в конкретной организации.

Она также пояснила, что при почасовой или сдельной оплате зарплата рассчитывается исходя из фактически отработанного времени или объема выполненной работы. В такие месяцы, например в мае, сотрудники могут отработать меньше часов и теоретически получить меньший доход, однако трудовое законодательство частично компенсирует это, снижая различия в оплате труда по сравнению с работниками на окладе.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, что предстоящие в 2026 году майские праздники станут самыми короткими за последние восемь лет.

    Последние новости

    В России начали предупреждать пользователей о включенном VPN. Как это отразилось на работе приложений?

    В районе Анапы раздалась серия сильных взрывов

    Раскрыты планы Пугачевой на день рождения

    Вэнс заявил о гордости из-за остановки поставок оружия Украине

    Мужчина оказался на грани увольнения из-за одного написанного им в лифте слова

    На Украине выросло количество нападений на сотрудников ТЦК

    Россиянам рассказали о влиянии майских праздников на оклады

    Учительница изнасиловала двух подростков и избежала тюрьмы

    В США сочли Су-57 худшим в мире стелс-истребителем

    Украину уличили в отказе материально помогать воевавшим за ВСУ иностранцам

    Все новости
