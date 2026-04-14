04:12, 14 апреля 2026Россия

Россиян предупредили о самых коротких за восемь лет майских праздниках

Майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за 8 лет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Предстоящие в 2026 году майские праздники станут самыми короткими за последние восемь лет. Об этом россиян предупредил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с РИА Новости.

«В этом году майские праздники окажутся менее продолжительными, чем за последние восемь лет, потому что на май дополнительно не переносились никакие выходные с новогодних каникул, как это часто бывает», — объяснил Южалин.

Таким образом, праздничными днями станут 1—3 и 9—11 мая. Всего в последнем весеннем месяце будет 19 рабочих дней и 12 нерабочих.

Ранее россиянам назвали самые выгодные направления для путешествий по родной стране на майские праздники в 2026 году. В топ-3 вошли Республика Башкортостан, Архангельская и Саратовская области.

