10:04, 8 апреля 2026

Названы самые выгодные направления для путешествий по России на майские

Алина Черненко

Фото: Sotnikov Misha / Shutterstock / Fotodom

Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» назвали самые выгодные направления для путешествий по России на майские праздники в 2026 году. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

В топ-3 российских регионов по наименьшей совокупной средней стоимости проживания и перелета оказались Республика Башкортостан (15,3 тысячи рублей), Архангельская область (15,6 тысячи рублей) и Саратовская область (16,2 тысячи рублей). Кроме того, в список вошли Самарская область (17,3 тысячи рублей), Тюменская область (17,6 тысячи рублей), Свердловская область (17,7 тысячи рублей), Пермский край (17,8 тысячи рублей), Оренбургская область (18,1 тысячи рублей), Красноярский край (18,4 тысячи рублей) и Волгоградская область (20,3 тысячи рублей).

Материалы по теме:
Майские праздники в 2026 году: выходные и рабочие дни, производственный календарь
Майские праздники в 2026 году:выходные и рабочие дни, производственный календарь
16 марта 2026
Куда поехать на майские праздники в 2026 году? Лучшие направления в России и за границей
Куда поехать на майские праздники в 2026 году?Лучшие направления в России и за границей
18 февраля 2026

Тем временем в сегменте железнодорожных перевозок самыми выгодными будут поездки в Ярославль (2,6 тысячи рублей), Тулу (2,9 тысячи рублей) и Краснодар (3,7 тысячи рублей). Уточняется, что в исследовании учитывались данные о медианной стоимости билетов и средней цене за ночь в различных объектах.

Ранее россиянам назвали самые выгодные зарубежные города для поездки на майские праздники в 2026 году. Первое место в рейтинге занял Минск.

