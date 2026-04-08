Названы самые выгодные направления для путешествий по России на майские

Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» назвали самые выгодные направления для путешествий по России на майские праздники в 2026 году. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

В топ-3 российских регионов по наименьшей совокупной средней стоимости проживания и перелета оказались Республика Башкортостан (15,3 тысячи рублей), Архангельская область (15,6 тысячи рублей) и Саратовская область (16,2 тысячи рублей). Кроме того, в список вошли Самарская область (17,3 тысячи рублей), Тюменская область (17,6 тысячи рублей), Свердловская область (17,7 тысячи рублей), Пермский край (17,8 тысячи рублей), Оренбургская область (18,1 тысячи рублей), Красноярский край (18,4 тысячи рублей) и Волгоградская область (20,3 тысячи рублей).

Тем временем в сегменте железнодорожных перевозок самыми выгодными будут поездки в Ярославль (2,6 тысячи рублей), Тулу (2,9 тысячи рублей) и Краснодар (3,7 тысячи рублей). Уточняется, что в исследовании учитывались данные о медианной стоимости билетов и средней цене за ночь в различных объектах.

