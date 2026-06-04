ПМЭФ-2026. День второй

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17:09, 4 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Министр Чекунков заявил об интересе Китая к проектам в ДФО

Чекунков: Рост интереса КНР к проектам на Дальнем Востоке связан с запуском механизма МТОР
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Лилиана Набиуллина (редактор)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Китайская сторона заинтересована в развитии инфраструктуры на Дальнем Востоке. Об этом министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Интерес растет, и в первую очередь это связано с запуском механизма международных территорий опережающего развития (МТОР), пояснил Чекунков. Первыми резидентами там стали опытные корпорации, обеспечивающие высокую надежность проектов, обратил внимание он.

«Несколько проектов, которые сегодня первыми кандидатами заявились, это проекты корпораций, десятилетиями работающие в России. Поэтому у нас высокая степень уверенности, что они случатся», — заверил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Приоритетные инициативы включают строительство агротерминала в Приморье, промышленного парка в Амурской области и логистического центра у моста Нижнеленинское — Тунцзян в ЕАО.

Ранее стало известно, что финансовые перспективы Арктики оценили в 100 миллиардов долларов в год. Такая оценка основывается на прогнозах Минвостокразвития, ориентированных на 2035 год. Выйти на этот показатель планируется за счет наращивания экспорта крупнейших компаний («Восток Ойл», «Новатэк», «Норникель») и увеличения грузопотока по Северному морскому пути до 200 миллионов тонн.

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