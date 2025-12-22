Реклама

Экономика
13:36, 22 декабря 2025Экономика

Финансовые перспективы Арктики оценили в 100 миллиардов долларов в год

Чекунков: Россия с 2035 года сможет зарабатывать в Арктике $100 млрд в год
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Пресс-служба ПАО «НК Роснефть» / РИА Новости

С 2035 года Россия сможет зарабатывать в Арктике порядка 100 миллиардов долларов в год. Об этом в разговоре с «Россия 24» заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, слова которого приводит Vesti.ru.

На данный момент на Арктическую зону приходится около 10 процентов российского экспорта, рассказал Чекунков. Ожидается, что через девять-десять лет такие проекты, как «Восток Ойл», «Новатек» и «Норникель» поспособствуют наращиванию этой доли до 15-20 процентов, отметил он.

При достижении этих показателей к 2035 году, объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) достигнет 200 миллионов тонн грузов, указал министр. При «грубой» оценке речь идет примерно о ста миллиардах долларов в год, или одном триллионе долларов каждое десятилетие, пояснил Чекунков. «Это серьезные деньги по любым меркам», — подчеркнул он.

В начале ноября стало известно о снижении поставок российской нефти по СМП в Азию. Показатели уменьшились на 4,2 процента, до 1,83 миллиона тонн, что составило менее одного процента от общего объема экспорта, подсчитали в консультационном центре «Гекон». При этом в 2024 году отмечался резкий рост поставок по Северному морскому пути — они прибавили 30 процентов, достигнув 1,91 миллиона тонн.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о том, что Россия готовится к сотрудничеству в Арктике с США.

