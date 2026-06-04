Apple назвали врагами после исключения мессенджера «Макс» из AppStore

Глава «Ростелекома» Осеевский назвал Apple врагами после исключения «Макс» из AppStore

Глава компании «Ростелеком» Михаил Осеевский назвал корпорацию Apple врагами после того, как мессенджер «Макс» был исключен из числа приложений в магазине AppStore. Его слова передает ТАСС.

«Это враги. Очевидно, что (...) это просто абсолютно недружественный шаг», — прокомментировал Осеевский исчезновение «Макс» из AppStore.

Глава «Ростелекома» при этом подчеркнул, что действия компании не должны приводить к таким же шагам с российской стороны.

Ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев раскрыл подробности исключения мессенджера из AppStore. Он заявил, что Apple убрала «Макс» из своего магазина приложений без объяснений. По словам Шадаева, компания ввела ограничения для десятков миллионов человек, которые пользовались мессенджером.

4 июня стало известно, что Apple исключением из AppStore лишила «Макс» возможности присылать пользователям уведомления. При этом подчеркивалось, что все функции приложения будут доступны.