ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:54, 4 июня 2026Интернет и СМИ

Apple назвали врагами после исключения мессенджера «Макс» из AppStore

Глава «Ростелекома» Осеевский назвал Apple врагами после исключения «Макс» из AppStore
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава компании «Ростелеком» Михаил Осеевский назвал корпорацию Apple врагами после того, как мессенджер «Макс» был исключен из числа приложений в магазине AppStore. Его слова передает ТАСС.

«Это враги. Очевидно, что (...) это просто абсолютно недружественный шаг», — прокомментировал Осеевский исчезновение «Макс» из AppStore.

Глава «Ростелекома» при этом подчеркнул, что действия компании не должны приводить к таким же шагам с российской стороны.

Ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев раскрыл подробности исключения мессенджера из AppStore. Он заявил, что Apple убрала «Макс» из своего магазина приложений без объяснений. По словам Шадаева, компания ввела ограничения для десятков миллионов человек, которые пользовались мессенджером.

4 июня стало известно, что Apple исключением из AppStore лишила «Макс» возможности присылать пользователям уведомления. При этом подчеркивалось, что все функции приложения будут доступны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров удивился заявлениям Рубио о позиции России по Украине

    Популярный напиток связали с ускорением старения организма

    «Мемориал» и более 30 его структур признаны террористическими в России

    Сын Олега Табакова отказался сравнивать себя с отцом

    Лавров высказался о готовности к переговорам по Украине

    Варламов прокомментировал статьи о себе в российских СМИ

    Самолет упал носовой частью на асфальт в аэропорту

    Россиянин силой дотащил плачущего мальчика до качелей и ударил головой о них

    В России высказались о переброске «полка смерти» ВСУ в Сумскую область

    Повар Эрдогана и Rolling Stones посоветовал россиянам лучшую диету

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok