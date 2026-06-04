Пенсионные планы Минфина вызвали недоумение у депутата Госдумы

Депутат Делягин: Перевод замороженных пенсионных накоплений в ПДС посеет панику

Официальный перевод замороженных пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений посеет панику, но не изменит ничего. Об этом, как сообщило НСН, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, комментируя законопроект об автоматической конвертации этих сбережений.

По мнению Делягина, новая инициатива властей дублирует работающие законы, так как в стране уже создали схему, которая дает возможность воспользоваться этими деньгами. Парламентарий назвал это достаточно понятным и корректным механизмом и удивился, зачем нужно создавать новую программу.

«Такие перемены всегда вызывают у населения большие опасения и подозрения, что произойдут последующие заморозки и так далее», — уверен законодатель, признавшийся, что планы Министерства финансов России вызывают у него недоумение.

По его словам, в настоящее время любая активность этого ведомства «вызывает у людей ужас и желание спрятаться».

В апреле генеральный директор негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Олег Мошляк заявил, что россияне могут накопить дополнительный миллион рублей к пенсии. Этого можно добиться откладывая всего лишь по две-три тысячи рублей в месяц, используя программу долгосрочных сбережений.