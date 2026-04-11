Россиянам раскрыли способ накопления дополнительного миллиона к пенсии

Россияне могут накопить дополнительный миллион к пенсии через ПДС

Генеральный директор негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Олег Мошляк в разговоре с РИА Новости раскрыл способ накопления дополнительного миллиона рублей к пенсии.

По словам эксперта, россияне со средним доходом могут это сделать, откладывая всего лишь по две-три тысячи рублей в месяц, используя программу долгосрочных сбережений (ПДС).

«Представим себе человека 37 лет с зарплатой порядка 100 тысяч рублей в месяц. Если он будет откладывать хотя бы по две–три тысячи рублей ежемесячно, то с учетом софинансирования со стороны государства в течение 10 лет к своим 52 годам он накопит необходимый один миллион рублей», — пояснил свои слова Мошляк.

Он также добавил, что накопления по данной программе увеличиваются двумя способами: фонд каждый год начисляет на них инвестиционные проценты, а государство первые 10 лет увеличивает взносы участников исходя из их заработка.

Если же человек получает заработную плату до 80 тысяч рублей в месяц, то правительство удваивает взносы, если от 80 до 150 тысяч рублей, то прибавляет 50 процентов от внесенной суммы, а при доходе выше 150 тысяч рублей, государственная поддержка равняется 25 процентам.

Кроме того, в программу можно перевести ранее сформированные пенсионные накопления, созданные за счет отчислений работодателей в 2002–2013 годах.

